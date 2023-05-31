توقيف 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار في زحلة

توقيف 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار في زحلة



بتاريخ 30/5/2023، وفي إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها الوحدات العسكرية، أوقفت دورية من الجيش في مدينة زحلة 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.