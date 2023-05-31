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توقيف 16 شخصًا في ببنين والميناء لتورطهم في تهريب أشخاص عبر البحر

توقيف 16 شخصًا في ببنين والميناء لتورطهم في تهريب أشخاص عبر البحر



بتاريخ 31/5/2023، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدتي ببنين - عكار والميناء - طرابلس، حيث أوقفت 16 شخصًا وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.