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تفكيك شبكة تهريب وترويج مخدرات في البقاع... وضبط حوالي ٣٠ ألف حبة كبتاغون! (فيديو)
أمن وقضاء
2023-06-01 | 03:52
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تفكيك شبكة تهريب وترويج مخدرات في البقاع... وضبط حوالي ٣٠ ألف حبة كبتاغون! (فيديو)
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة تفكيك شبكة تهريب وترويج مخدرات في البقاع وضبط حوالي ٣٠ ألف حبة كبتاغون.
وأشارت الى أنه بعد متابعة دقيقة من قبل مكتب أمن الدولة - البقاع الغربي، تم توقيف كل من:
- السوري ن.ن.
- السوري خ. أ. خ.
- السوري م. خ.
- السوري م.ش.
وتمّ ضبط ٧٠٠ ٣٢ حبّة كبتاغون وقنبلتين دفاعيّتين وأسلحة حربيّة في مسبح نور الشمس، حيثُ تبين انّ هذه الكميّة تمّ تهريبها من بلدة مضايا السوريّة الى الاراضي اللبنانيّة مروراً ببلدة الكفير السورية وذلك عبر تاجر المخدرات السوري ( أ.أ) ، حيثُ قام بتسليمها على نقطة المصنع للسوريّ (ع.ن) الذي قام بدوره بتسليمها للموقوف لدى أمن الدولة السوريّ ن.ن.، الذي وبالتعاون مع السوريّ الموقوف خ.خ. أقدما على تخبئتها داخل مسبح نور الشمس الذي يقع في خراج بلدة المرج - برالياس.
أما السوريّين الموقوفين م.ش. و م.خ. فإقتصر دورهما على بيع الحبوب ضمن منطقة البقاع.
وعليه، عمدت دورية من مكتب أمن الدولة - البقاع الغربي بعد متابعة دقيقة على مدى أيام عدة متواصلة لشبكات الاتجار بالمخدرات على تحديد مواقع الشبكة بين كل من بلدة الخيارة، حوش الحريمة، المرج وبرالياس، وعند ساعة الصفر داهمت الدورية المذكورة الشبكة في الأماكن المذكورة، وتمّ ضبط 32700 حبة كبتاغون وقنبلتين دفاعيتين وأسلحة حربيّة كانت مخبّأة بطريقة إحترافيّة، دقيقة ومعقّدة في مسبح نور الشمس.
وقد أوقف افراد الشبكة الخمس في مكتب امن الدولة - البقاع الغربي وأجري التحقيق معهم بإشراف مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات.
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