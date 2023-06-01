أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وضحايا تفجير المرفأ اعتصموا أمام قصر العدل: لاستكمال التحقيق

نفذ أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اعتصاما أمام قصر العدل، طالبوا خلاله بضرورة الإسراع في "كشف الحقيقة لأن جريمة كبرى هزت لبنان والعالم وهي قضية كل لبناني".



ودعوا إلى "معاقبة المجرمين الذين فجّروا البلد ودمّروه". واستنكروا "لامبالاة المسؤولين تجاه هذه القضية"، معتبرين أن "العدالة نائمة". وطالبوا القضاة بـ" استكمال التحقيق وعلى رأسهم الرئيس سهيل عبود".