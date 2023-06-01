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أمن الدّولة في النبطيّة توقف مروجاً لدولارات مزيّفة

أمن وقضاء
2023-06-01 | 07:17
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أمن الدّولة في النبطيّة توقف مروجاً لدولارات مزيّفة
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أمن الدّولة في النبطيّة توقف مروجاً لدولارات مزيّفة

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة، المدعوّ (م.غ.)، بعد توافر معلومات عن ترويجه لدولارات مزيّفة.

وخلال التحقيق معه، اعترف بترويجه للدولارات المزيّفة وهي حوالي 1000 دولار أميركيّ، ذاكراً المؤسّسات التجاريّة التي اشترى منها بضاعة بتلك الدولارات. 

وقد أحيل إلى الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدّولة

النبطيّة

دولارات مزيّفة

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