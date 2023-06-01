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حطّموا محتويات أحد الكيوسكات وفرضوا خوّةً بقوّة السّلاح
أمن وقضاء
2023-06-01 | 08:09
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حطّموا محتويات أحد الكيوسكات وفرضوا خوّةً بقوّة السّلاح
حطّموا محتويات أحد الكيوسكات وفرضوا خوّةً بقوّة السّلاح
اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه بتاريخ 28-5-2023، أقدم ثلاثة أشخاص مسلّحين وبحوزتهم قنبلة يدويّة على تحطيم محتويات كشك لبيع المواد الغذائية "كيوسك" عائد للمدعو: (ط. ش.) في محلّة سوق الخضار-طرابلس، وفرض خوّة بقوّة السلاح.
وعند السّاعة 17:30 من تاريخ 29-5-2023، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف اثنين من المشتبه فيهم على طريق عام بلدة ضهر العين – الكورة، على متن دراجة آليّة لون أزرق وأبيض، وهما: ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني) و خ. ن. (من مواليد عام 2003، سوري).
بتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما مسدسان نوع retay و 15 طلقة صالحة للإستعمال وثلاثة مماشط و"سكّين ست طقات" و"حربة" وقناع وكميّة من حشيشة الكيف وأدوات منزليّة.
وتم تسليمهما مع المضبوطات والدرّاجة إلى مخفر ضهر العين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص، والبحث جارٍ لتوقيف المتورّط الثّالث.
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