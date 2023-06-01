مصدر قضائي لفرانس برس يكشف عن صدور اتهام بقتل جندي إيرلندي عمداً في جنوب لبنان

اتهم القضاء العسكري خمسة اشخاص، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان "عناصر ينتمون إلى حزب الله"، بحسب قول فرانس برس بخبرها، بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد".

وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وخلص القرار، الذي اطلعت عليه فرانس برس ويقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمداً". وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم. كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.