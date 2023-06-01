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الوكالة الوطنية: صوان اتهم الموقوف عياد و4 متوارين في حادثة الاعتداء على دورية إيرلندية في العاقبية
أمن وقضاء
2023-06-01 | 10:53
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الوكالة الوطنية: صوان اتهم الموقوف عياد و4 متوارين في حادثة الاعتداء على دورية إيرلندية في العاقبية
الوكالة الوطنية: صوان اتهم الموقوف عياد و4 متوارين في حادثة الاعتداء على دورية إيرلندية في العاقبية
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " ان قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان ، أصدرقراره الاتهامي في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في بلدة العاقبية في جنوب لبنان في 14 كانون الثاني الماضي، والتي نتج منها مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين.
واتهم صوان "الموقوف محمد عياد وأربعة متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد".
وسطّر مذكرات بحث وتحر لكشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة.
واعتبر أن "أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".
وأشار إلى أن "الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها، أن الجرائم التي ترتكب على قوات "اليونيفيل" أو أحد عناصرها، يطبّق عليها النص ذاته الذي يطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية. وكذلك، المادة 72 قانون الأسلحة".
وسلم صوان نسخة عن القرار إلى الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية.
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