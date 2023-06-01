الجيش: توقيف أشخاص في مناطق برج البراجنة والجاموس والليلكي

الجيش: توقيف أشخاص في مناطق برج البراجنة والجاموس والليلكي

بتاريخ 1/6/2023، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، نتج عنها ما يلي:



- توقيف المواطن (م.ص.) في منطقة برج البراجنة لقيامه بسرقة قطع خردة ودراجة نارية، وتعاطيه المخدرات، وضبطت في حوزته آلة حادة.

- توقيف المواطن (ع.أ.) في منطقة الجاموس لوجود مذكرات توقيف في حقه بجرائم: السلب والسرقة، تعاطي المخدرات، سرقة دراجات نارية، وضبطت في حوزته آلة حادة تستعمل لسرقة الدراجات النارية.



كما أوقفت دورية من المديرية تؤازرها قوة من الجيش في منطقة الليلكي المواطنين (ح.ح.) و(ح.ز.) لوجود مذكرات توقيف في حقهما بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، السلب، سرقة دراجات نارية والإتجار بها، وضبطت في حوزة الأول كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع ودراجة نارية غير قانونية ومبلغًا من المال.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.