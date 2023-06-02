توقيف أشخاص في منطقة الفاعور لإقدامهم على إطلاق النار

توقيف أشخاص في منطقة الفاعور لإقدامهم على إطلاق النار

أوقفت قوة من الجيش في منطقة الفاعور – الدلهمية المواطنين (م.ح.) و(ح.ح.) و(ف.ح.) لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية بسبب خلافات عائلية سابقة. وقد ضبطت في حوزة المواطن (ف.ح.) سلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.