الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
30
o
الجنوب
31
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
30
o
الجنوب
31
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف سوري ذبح أبقارًا نافقة وباعها إلى أصحاب الملاحم في قضاء زغرتا
أمن وقضاء
2023-06-02 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
توقيف سوري ذبح أبقارًا نافقة وباعها إلى أصحاب الملاحم في قضاء زغرتا
توقيف سوري ذبح أبقارًا نافقة وباعها إلى أصحاب الملاحم في قضاء زغرتا
في إطار العمل المستمر التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمتابعة ملف الأمن الغذائي، توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن إقدام شخص مجهول الهوية على شراء كمية من البقر المريض والنافق، ليقوم بعدها بذبحها وبيعها لأصحاب الملاحم، الأمر الذي يشكل خطرًا على صحة المواطن.
وبعد المتابعة والتحريات المكثفة التي قامت بها عناصر هذه المفرزة، توصلت إلى تحديد هوية الفاعل، ويدعى س. ح. (من مواليد عام 1984، سوري)، بتاريخ 29-05-2023 وفي محلة الهوة - قضاء زغرتا. وبعد عملية رصد دقيقة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة أمام مسلخ غير ظاهر، كونه في داخل مزرعة وغير مطابق للمواصفات الصحية، وضبطت "بيك أب" غير قانوني عائد له نوع "تويوتا داينا" لون أبيض وأحمر، على متنه بقرة نافقة مغطاة بشادر، كان بصدد بيعها في الأسواق.
ونتيجة الكشف على المسلخ من قبل طبيب قضاء زغرتا - ممثل وزارة الصحة، تبين عدم مطابقته لأدنى شروط الصحة العامة.
وسيتم ختم المزرعة بالشمع الأحمر بعد إخلاء المواشي الموجودة بداخلها، كما أودع الموقوف و"البيك أب" فصيلة زغرتا لإجراء المقتضى القانوني، بناًء على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن الداخلي
ملف الأمن الغذائي
التالي
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
الجيش: توقيف أشخاص في مناطق برج البراجنة والجاموس والليلكي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-16
معلومات للـLBCI: مخفر الرام في قوى الأمن الداخلي أوقف الفتى ه.ر. البالغ من العمر ١٥ عاماً على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية - بعلبك بعدما كان متوار عن الأنظار
آخر الأخبار
2023-05-16
معلومات للـLBCI: مخفر الرام في قوى الأمن الداخلي أوقف الفتى ه.ر. البالغ من العمر ١٥ عاماً على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية - بعلبك بعدما كان متوار عن الأنظار
0
أمن وقضاء
2023-04-29
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
أمن وقضاء
2023-04-29
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
0
أخبار لبنان
2023-04-25
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2023-04-25
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
0
آخر الأخبار
2023-04-22
معلومات الـLBCI: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير قررت ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه
آخر الأخبار
2023-04-22
معلومات الـLBCI: معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير قررت ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:21
توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
أمن وقضاء
13:21
توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
0
أمن وقضاء
04:51
توقيف أشخاص في منطقة الفاعور لإقدامهم على إطلاق النار
أمن وقضاء
04:51
توقيف أشخاص في منطقة الفاعور لإقدامهم على إطلاق النار
0
أمن وقضاء
04:05
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
أمن وقضاء
04:05
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
0
أمن وقضاء
2023-06-01
الجيش: توقيف أشخاص في مناطق برج البراجنة والجاموس والليلكي
أمن وقضاء
2023-06-01
الجيش: توقيف أشخاص في مناطق برج البراجنة والجاموس والليلكي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-03-06
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
أمن وقضاء
2023-03-06
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
0
صحف اليوم
01:00
مصادر "التيار الوطني الحر" لـ "الجمهورية" : مَسعى لتوسيع التوافق ليشمل اسماً ثانياً الى جانب ازعور
صحف اليوم
01:00
مصادر "التيار الوطني الحر" لـ "الجمهورية" : مَسعى لتوسيع التوافق ليشمل اسماً ثانياً الى جانب ازعور
0
فنّ
2023-05-29
أغنية "عرس العرب"... إهداء من وليد توفيق الى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين
فنّ
2023-05-29
أغنية "عرس العرب"... إهداء من وليد توفيق الى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين
0
فنّ
03:53
شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب... غناء وقبلات رومنسية (فيديو)
فنّ
03:53
شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب... غناء وقبلات رومنسية (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:02
الولايات المتحدة تأخذ قرار رفع سقف ديونها... وبايدن يشيد بانتصار كبير
أخبار دولية
14:02
الولايات المتحدة تأخذ قرار رفع سقف ديونها... وبايدن يشيد بانتصار كبير
0
أخبار دولية
13:51
مجددًا... إيران تطلق معتقلين أوروبيين من سجونها
أخبار دولية
13:51
مجددًا... إيران تطلق معتقلين أوروبيين من سجونها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كتاب يوثق قصص وجع أهالي المفقودين والمخفيين
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كتاب يوثق قصص وجع أهالي المفقودين والمخفيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في طرابلس حِرف تضج بالحواس!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في طرابلس حِرف تضج بالحواس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
٢،٤ مليار دولار قد تذهب إلى خزينة الدولة… ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
٢،٤ مليار دولار قد تذهب إلى خزينة الدولة… ولكن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إحذروا هذا الأوتوستراد... خط للسير وآخر للموت والضحايا
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إحذروا هذا الأوتوستراد... خط للسير وآخر للموت والضحايا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التغير المناخي ينذر بكوارث في المستقبل.. فأين يقع لبنان من المشكلة والحلول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التغير المناخي ينذر بكوارث في المستقبل.. فأين يقع لبنان من المشكلة والحلول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
المصارف تدعو الدولة للقيام بمهامها لتجنب اللائحة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
المصارف تدعو الدولة للقيام بمهامها لتجنب اللائحة السوداء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسم أزعور سيعلن قريبا وأي جلسة مقبلة مصيرها كسابقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسم أزعور سيعلن قريبا وأي جلسة مقبلة مصيرها كسابقاتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:14
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار
حال الطقس
02:14
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار
3
أمن وقضاء
13:21
توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
أمن وقضاء
13:21
توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
4
أمن وقضاء
04:05
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
أمن وقضاء
04:05
كشف هويّة مطلق النّار على رأس أحد الأشخاص في طريق الجديدة
5
منوعات
02:07
عبارة باللغة العربية زيّنت تاج الأميرة رجوة الحسين في زفافها... ما هي؟
منوعات
02:07
عبارة باللغة العربية زيّنت تاج الأميرة رجوة الحسين في زفافها... ما هي؟
6
صحف اليوم
00:55
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجمهورية" : المعارضة تدفع الاستحقاق الى الغليان.. ونحن "لا رئيس الّا سليمان"…
صحف اليوم
00:55
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجمهورية" : المعارضة تدفع الاستحقاق الى الغليان.. ونحن "لا رئيس الّا سليمان"…
7
صحف اليوم
10:01
مرحلة ما بعد فرنجية قد بدأت... من سيتولى اخراج السيناريو؟ (أخبار اليوم)
صحف اليوم
10:01
مرحلة ما بعد فرنجية قد بدأت... من سيتولى اخراج السيناريو؟ (أخبار اليوم)
8
منوعات
02:37
بايدن يتعرض لموقف حرج... تعثر وسقط أرضاً وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
منوعات
02:37
بايدن يتعرض لموقف حرج... تعثر وسقط أرضاً وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More