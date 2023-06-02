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توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
أمن وقضاء
2023-06-02 | 13:21
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توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
بيان صادر عن قيادة الجيش..
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 2/ 6/ 2023، وفي إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري بتاريخ 28/ 5/ 2023 وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب (ج.ج.) في منطقة البقاع، وهو المسؤول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دوراً أساسياً فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانياً.
وتزامناً مع التوقيف السابق، نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة الدبية- الشوف ونجحت في توقيف المواطن (ع.ح.) وهو أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.
وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة".
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