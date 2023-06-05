سرق دراجة آلية من فرن الشباك وفر هاربا وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

سرق دراجة آلية من فرن الشباك وفر هاربا وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتاريخ 26/05/2023 بسرقة دراجة آلية نوع "سويت" لون جردوني دون لوحات من محلة فرن الشباك.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.



ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت خلال ساعات من تحديد هويته، ويدعى:

- إ.ش. (مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب ومخدرات.



وبتاريخ 27-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة عين الرمانة، وبتفتيشه ضبط بحوزته سكين.



وبالتحقيق معه، إعترف بقيامه بسرقة الدراجة الآلية المذكورة بالإضافة إلى دراجة أخرى بتاريخ سابق من محلة فرن الشباك، وأنه يقوم ببيع الدراجات التي يسرقها في محلة صبرا ويشتري بثمنها المخدرات من محلة شاتيلا، كما اعترف بتعاطي المواد المخدرة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.