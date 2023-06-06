محضر ضبط بحق معمل لتعبئة المياه في صيدا وتوقيفه عن العمل

أفادت رئيسة مصلحة الإقتصاد في الجنوب ميساء حدرج بأنه تم تنظيم محضر ضبط وتوقيف العمل بمعمل لتعبئة المياه في صيدا - حي البراد بعد أن أتت نتيجة التحليل الجرثومي للعينة غير مطابقة.وطلب من صاحب المعمل إجراء التصليحات اللازمة والإبلاغ فور جهوزيته لإعادة سحب عينة من المياه.