القضاء يبطل تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب دفع الأقساط بالدولار في النبطية

القضاء يبطل تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب دفع الأقساط بالدولار في النبطية



أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً أبطلَ بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي.



ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.



وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.