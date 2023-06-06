تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في طريق الجديدة ولم تعد

غادرت منزلها في طريق الجديدة ولم تعد



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة،البلاغ الاتي:



"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سارة سعد الدين الرجب (من مواليد عام 1960، سورية)التي غادرت منزلها الكائن في محلة طريق الجديدة - بيروت، بتاريخ 14-5-2023، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.