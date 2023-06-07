ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة

علمت الـLBCI أنه بعد التحقيق مع بيتر بو صعب وويليام نون لمحاولة إحراقهما قصر العدل، تقرر تركهما بسند إقامة بإشارة من النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر مع تعهدهما بعدم تكرار الفعل.

يُذكر أن الإثنين مثلا صباح اليوم في تحرّي بيروت، بحضور عددٍ من أهالي الضحايا الذين نزلوا تضامناً.