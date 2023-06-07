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الجيش: دهم منازل ومستودعات لمطلوبين في اليمونة وضبط معامل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
2023-06-07 | 10:49
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الجيش: دهم منازل ومستودعات لمطلوبين في اليمونة وضبط معامل لتصنيع المخدرات
دهم منازل ومستودعات لمطلوبين في اليمونة وضبط معامل لتصنيع المخدرات
في إطار عمليات مكافحة المخدرات، نفذت قوة من الجيش سلسلة عمليات دهم لمنازل ومستودعات عائدة لمطلوبين في بلدة اليمونة – البقاع، حيث ضبطت معامل لتصنيع حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، وكمية كبيرة من المواد المخدرة وسيارة رباعية الدفع من دون لوحات.
وأكّد الجيش في بيان أنّ المضبوطات سلمت إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.
أخبار لبنان
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الجيش
اليومنة
دهم
محدرات
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عمليات دهم للجيش في اليمونة... وضبط معامل للمخدرات
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