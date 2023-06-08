جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

جريمة مروعة في جزين..

أطلق "ر.ف" النار على زوجته وحماته فارداهما، ثم قتل نفسه، وهو من بلدة عازور يقطن في مدينة جزين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وقد باشر مخفر جزين والادلة الجنائية التحقيقات.