اقفال معمل لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في صور بسبب البكتيريا المنتشرة

اقفال معمل لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في صور بسبب البكتيريا المنتشرة



اقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب مع جهاز امن الدولة-صور معملا لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في صور- العباسية، بعد ان تبين من خلال الفحص الجرثومي لعينة المياه انها تحتوي على بكتيريا pseudomonas و total coliform وذلك باشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان .