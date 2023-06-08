ضبط 3 سيارات مسروقة وتوقيف أحد المتورطين من قبل فصيلة مشمش - عكار (صور)

بيان صادر عن قوى الأمن

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم ومنها سرقة السيّارات، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 31-5-2023، توافرت معلومات لفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي عن مرور سيارة نوع "كيا Cerato" يشتبه بأن تكون مسروقة ضمن نطاق الفصيلة.



وعلى الأثر، عملت دوريات هذه الفصيلة على نصب الكمائن وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة، وتمكنت من ضبط السيّارة وتوقيف سائقها، ويدعى ع. ج. (مواليد عام 1989، لبناني)، وقد تبيّن بأن السيّارة تعود ملكيتها لشركة تأجير سيارات، وبأنها سرقت منذ حوالى الشهر من محلة بصاليم.



وفي سياق متصل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت عناصر فصيلة مشمش من ضبط:



- سيارة رباعية الدفع نوع "هيونداي تاكسون" لون أسود في منطقة الجرد العالي - محلة المرامل، كانت قد سرقت من محلة انطلياس.

- سيارة نوع "هيونداي" لون فضي من دون لوحات وذلك في بلدة برقايل، وقد تبيّن انها مسروقة من منطقة الكورة.