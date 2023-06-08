الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان

الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان



منع الامن العام اللبناني الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان وذلك بعيد وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي أمس.



وبحسب الاعلامية الكويتية، فقد تم ابلاغها بقرار منع دخولها الى لبنان في المطار وابقي عليها في مطار بيروت لخمس ساعات قبل ان تغادر بيروت متوجهة الى الكويت التي وصلتها صباح اليوم.