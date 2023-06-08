غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: نور الصباح احمد الحسن (من مواليد عام 1985، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 31-05-2023، منزلها الزوجي في محلة دده -الكورة، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.