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الجيش: توقيف فلسطيني لارتكابه جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2023-06-08 | 08:22
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الجيش: توقيف فلسطيني لارتكابه جرائم مختلفة
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الجيش: توقيف فلسطيني لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 6 /6 /2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع القوى الأمنية المشتركة الفلسطينية، الفلسطيني (س.أ.) المطلوب لتأليفه عصابة سرقة دراجات نارية والمتاجرة بها، وإقدامه على السلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات.

وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

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الجيش

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