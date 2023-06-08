إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... وتأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية

إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... وتأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية

بتاريخ 8/6/2023، عقد إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده.



وتطرق الجانب اللبناني في بداية الإجتماع إلى الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، وحمل العدو الإسرائيلي مسؤولية النتائج التي تترتب عن هذه الإعتداءات، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها.



كذلك، أعاد الجانب اللبناني تأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية لا سيما القرار 1701 ومندرجاته، مشددًا على ضرورة إنسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق (حاليًا 13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (حاليًا 17 منطقة).



وشدد الجانب اللبناني على ضرورة إزالة الشريط الشائك الذي وضعه العدو الإسرائيلي حديثًا في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على خط الإنسحاب في العديسة، وكذلك السياج الذي وضعه على تلة رأس الناقورة شمال الخط، والجدار الإسمنتي المشيد عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد في المنطقة نفسها بين لبنان وفلسطين المحتلة.

