جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه



في الأمن، إستفاقت جزين على خبر مفجع. فقد أطلق عنصر من أمن الدولة النار على زوجته ووالدتها فأرداهما على الفور، ثم قتل نفسه بسلاحه الأميري.



وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها العائلة قد تكون السبب وراء وقوع هذه الجريمة.



كما لفتت المعلومات إلى أن منفذ الجريمة يسكن في المبنى نفسه التي تسكن فيه والدة زوجته، كاشفة عن خلافات قديمة بين الجاني وزوجته، علمًا أن للعائلة 3 أبناء كانوا في المنزل أثناء وقوع الجريمة فجر الخميس.