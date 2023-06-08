اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون

اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون

إيضاحًا للجدل القائم حول منع الأمن العام اللبناني السيدة فجر السعيد من الدخول إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وتصويب البعض على المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لاتخاذه قرارًا مسبقًا في شأنها، أكد المكتب الاعلامي للواء عباس ابراهيم أن "القرار الذي اتخذه في وقت سابق هو وفقًا للقانون، والمديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري بالأمس من أصحاب القرار وبعد مضي أشهر على تقاعد اللواء ابراهيم في آذار الماضي، وهذا إجراء يطبق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية، لذا فإن المسألة لا تحتمل المزايدات، واللبنانيون هم الأخبر بذلك. أما إذا كان من إعتراض ما، فيمكن لمحامي السيدة السعيد مراجعة المؤسسة المعنية".



وقال: "أما وقد طالعنا البعض بدفاع مستميت عن دولة الكويت الشقيقة، وكأن منع دخول مواطن لأية دولة أو مساءلته وفقًا للقانون اللبناني وعلى الأراضي اللبنانية هو إهانة لدولة أو لشعب أو حتى لصاحبة العلاقة، فإن هذا الأسلوب الذي "يفيض" وطنية وحفاظًا على السيادة والإستقلال واحترام القانون اللبناني هو موضع تقدير كبير لو كان حقيقيًا. أما وأنه حرص زائف وتقديم أوراق إعتماد يمينًا ويسارًا لنيل رضى أصحاب الشأن ولحجز مكان ما أو رصيد في الآتي من الأيام، فالأفضل لصاحبه أن يكف عن أسلوبه المكشوف في مرحلة يمر بها الوطن بمخاطر جمة، وليلتفت إلى مصالح هذا الوطن لا إلى مطامحه الشخصية لتحقيق أهدافه الكيدية التي لا تخفى على أحد".