الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
أمن وقضاء
2023-06-08 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
إيضاحًا للجدل القائم حول منع الأمن العام اللبناني السيدة فجر السعيد من الدخول إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وتصويب البعض على المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لاتخاذه قرارًا مسبقًا في شأنها، أكد المكتب الاعلامي للواء عباس ابراهيم أن "القرار الذي اتخذه في وقت سابق هو وفقًا للقانون، والمديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري بالأمس من أصحاب القرار وبعد مضي أشهر على تقاعد اللواء ابراهيم في آذار الماضي، وهذا إجراء يطبق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية، لذا فإن المسألة لا تحتمل المزايدات، واللبنانيون هم الأخبر بذلك. أما إذا كان من إعتراض ما، فيمكن لمحامي السيدة السعيد مراجعة المؤسسة المعنية".
وقال: "أما وقد طالعنا البعض بدفاع مستميت عن دولة الكويت الشقيقة، وكأن منع دخول مواطن لأية دولة أو مساءلته وفقًا للقانون اللبناني وعلى الأراضي اللبنانية هو إهانة لدولة أو لشعب أو حتى لصاحبة العلاقة، فإن هذا الأسلوب الذي "يفيض" وطنية وحفاظًا على السيادة والإستقلال واحترام القانون اللبناني هو موضع تقدير كبير لو كان حقيقيًا. أما وأنه حرص زائف وتقديم أوراق إعتماد يمينًا ويسارًا لنيل رضى أصحاب الشأن ولحجز مكان ما أو رصيد في الآتي من الأيام، فالأفضل لصاحبه أن يكف عن أسلوبه المكشوف في مرحلة يمر بها الوطن بمخاطر جمة، وليلتفت إلى مصالح هذا الوطن لا إلى مطامحه الشخصية لتحقيق أهدافه الكيدية التي لا تخفى على أحد".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عباس ابراهيم
فجر السعيد
التالي
اقفال معمل لتعبئة المياه وتصنيع الثلج في صور بسبب البكتيريا المنتشرة
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
0
أمن وقضاء
13:22
توقيف فلسطيني في منطقة أنطلياس ومواطن في منطقة حي الجامعة - الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
13:22
توقيف فلسطيني في منطقة أنطلياس ومواطن في منطقة حي الجامعة - الضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
10:56
إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... وتأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية
أمن وقضاء
10:56
إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... وتأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية
0
أمن وقضاء
08:22
الجيش: توقيف فلسطيني لارتكابه جرائم مختلفة
أمن وقضاء
08:22
الجيش: توقيف فلسطيني لارتكابه جرائم مختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
02:55
التعاون الأمني بين العراق ولبنان بين اللواء صليبا ووزير الأمن الوطني العراقي
امن وقضاء
02:55
التعاون الأمني بين العراق ولبنان بين اللواء صليبا ووزير الأمن الوطني العراقي
0
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
0
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:54
ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟
رياضة
13:54
ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟
0
أخبار دولية
13:51
بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا
أخبار دولية
13:51
بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا
0
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
0
رياضة
13:43
إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا
رياضة
13:43
إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا
0
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
0
أخبار لبنان
13:09
خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية
أخبار لبنان
13:09
خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية
0
أخبار لبنان
13:07
بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد
أخبار لبنان
13:07
بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد
0
أخبار لبنان
12:58
"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا
أخبار لبنان
12:58
"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
2
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
3
اقتصاد
02:40
ارتفاع في اسعار المحروقات ...
اقتصاد
02:40
ارتفاع في اسعار المحروقات ...
4
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
5
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
6
أخبار لبنان
12:12
"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور
أخبار لبنان
12:12
"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور
7
أمن وقضاء
14:58
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
أمن وقضاء
14:58
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
8
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More