اسرائيل تطلق القنابل الدخانية في اتجاه أهالي كفرشوبا...والجيش اللبناني ينفذ انتشارًا في المنطقة

اسرائيل تطلق القنابل الدخانية في اتجاه أهالي كفرشوبا...والجيش اللبناني ينفذ انتشارًا في المنطقة

عمدت القوات الاسرائيلية الى اطلاق قنابل دخانية في اتجاه أهالي كفرشوبا ما أدى الى اصابة مواطن، وتضرر سيارة، بعد أن تجاوز الاهالي الشريط الشائك الذي زرعته اسرائيل في محيط بركة حسن وموقع السماقة، وتمكنوا من ازالة جزء منه، ورشقوا جنود قوات الاحتلال وآلياته بالحجارة، كردّ على اطلاق القنابل الدخانية عليهم.



كما طمر الاهالي جزءا من الخندق الذي عملت جرافات الاحتلال على حفره منذ ايام في المنطقة بمحاذاة ما يسمى بالخط الازرق، وعلى الاثر، استقدمت اسرائيل دبابة ميركافا تحركت في محيط السماقة.



وقد اتخذ جنود الجيش اللبناني وضعيات قتالية في نقطة كفرشوبا الحدودية، ونفذت العناصر انتشارًا بمواجهة العدو الإسرائيلي.