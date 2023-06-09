هدوء حذر في مرتفعات كفرشوبا...

يسود حال من الهدوء الحذر مرتفعات بلدة كفرشوبا في اعقاب سلسلة المناوشات بين المحتجين من ابناء العرقوب والجيش الإسرائيلي والذين تعرضوا لعشرات القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، حيث سجلت حالات اختناق لأكثر من ١٢ شابا. وقد تمكن المحتجون من ازالة حوالي ٢٠ مترا من السياج الشائك المستحدث، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وكان الجيش الإسرائيلي قد دفع بقوة مدرعة كبيرة الى التلال المشرفة على بركة بعثاييل واتخذت لها مواقع قتالية لتواجه بقوة من الجيش اللبناني مزودة بقاذفات صاروخية وأسلحة رشاشة خفيفة وثقيلة.



هذا ولا يزال الوضع في حال من التوتر الشديد.