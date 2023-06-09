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عثمان والبيسري شددا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية

أمن وقضاء
2023-06-09 | 10:35
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عثمان والبيسري شددا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية
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عثمان والبيسري شددا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية

عثمان استقبل البيسري

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في زيارة هنأه فيها بالعيد الـ162 لقوى الأمن الداخلي، وشددا على "أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية بغية المحافظة على الأمن والاستقرار لا سيما في خلال فترة الصيف المقبل، حيث من المتوقع أن يكون الموسم السياحي واعدا.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عماد عثمان

الياس البيسري

الأجهزة الأمنية

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