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الجيش: توقيف 3 مطلوبين في منطقة كورنيش الميناء- طرابلس
أمن وقضاء
2023-06-10 | 05:09
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الجيش: توقيف 3 مطلوبين في منطقة كورنيش الميناء- طرابلس
الجيش يوقف 3 مطلوبين في منطقة كورنيش الميناء- طرابلس
أوقفت قوة من الجيش في منطقة كورنيش الميناء -طرابلس، المواطنَين المطلوبَين (ل.ش.) و(ك.غ.) لإقدامهما على إطلاق النار، إضافة إلى حيازة الثاني مسدساً غير مرخص. كما أوقفت المواطن (ب.ش.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار والتسبب بإصابات، وتهديد أشخاصٍ بواسطة مسدس حربي ورمانة يدوية.
سلم الموقوفون مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
الجيش
طرابلس
الجيش: توقيف سوريَّين في حي السلم ومواطن في صحراء الشويفات
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