توقيف مواطن في بلدة عبيه وآخر في منطقة الشويفات لارتكاب كل منهما جريمة قتل

بيان صادر عن قيادة الجيش..

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 9 / 6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عبيه المواطن (م.س.) لإطلاقه النار بالتاريخ نفسه على المواطن (ه.ح.) بواسطة بندقية صيد ما أدى إلى مقتله، وذلك بسبب خلاف شخصي.



وبتاريخ 10 / 6 /2023، أوقفت دورية أخرى في منطقة الشويفات المواطن (ح.د.) لإطلاقه النار بالتاريخ نفسه على المواطن (و.ز.) بواسطة سلاح حربي ما أدى إلى مقتله، وذلك بسبب خلافات سابقة. وعند دهم منزله، ضبط عناصر الدورية سلاحاً حربياً من نوع كلاشنكوف وذخيرة وعتاداً عسكرياً.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".