اعتداء على منزل في المجدل... رئيس البلدية: البلدة كانت وستظل أرض سلام

أعلن رئيس بلدية المجدل - جرد جبيل سمير عساكر، أنه "في ليل ٨-٩ حزيران حصل اعتداء على منزل في البلدة من قبل عناصر مجهولة واطلاق نار وتعرّض عمال سوريون الى الضرب".



وقال في بيان: "تحرّكت البلدية فورا وبعد الاتصال بصاحب المنزل الشيخ فيليب جرمانوس لمعرفة حيثيات الحادث وضعت الاشكال بين ايدي الاجهزة الامنية المختصة التي تعمل مشكورة لكشف الحقيقة".



وأضاف البيان: "نرجو وسائل الاعلام توخي الدقّة والاتصال بالبلدية لمتابعة الموضوع. ان رئيس البلدية سيتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يسيء الى سمعة البلدة. المجدل كانت وستظل أرض سلام وبيتا مفتوحا لجميع الاصدقاء".