الجيش: توقيف مواطن في منطقة الكفاءات

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 / 6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) المطلوب بمذكرات توقيف عدة لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار وإصابة أحد المواطنين. وقد ضُبطت في حوزته كمية كبيرة من ظروف الكوكايين والباز كوكايين والسيلفيا والماريجوانا وحشيشة الكيف، إضافةً إلى مبلغ مالي ودراجة نارية.



وبحسب البيان، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.