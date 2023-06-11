الجيش: توقيف 4 سوريين في الزاهرية - طرابلس لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية

الجيش: توقيف 4 سوريين في الزاهرية - طرابلس لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية

أوقفت قوة من الجيش في منطقة الزاهرية - طرابلس 4 سوريين لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية وهم (ب.ج.) و(م.م.) و(أ.ج.) و(خ.ج.).



وضبطت في حوزتهم معدات لفتح أغطية قنوات الصرف الصحي وعدة قطع، إضافة إلى بيك أب نوع تويوتا يحمل لوحة مزورة كان يستخدم لنقل المسروقات.