عصابة سرقة سيارات وسلب مواطنين بقوة السلاح في قبضة شعبة المعلومات بعملية نوعية في حي السلم والليلكي

عصابة سرقة سيارات وسلب مواطنين بقوة السلاح في قبضة شعبة المعلومات بعملية نوعية في حي السلم والليلكي

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة السيارات من مناطق جبل لبنان، بالإضافة الى قيامهم بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح طالت العديد من المواطنين.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية شخصين من أفراد العصابة، وهما كل من: س.د. (مواليد عام 1986، لبناني) ح.م. (مواليد عام 1988، لبناني) من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة سيارات.



وبتاريخي 28 و29-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة حي السلم والثاني في محلة الليلكي، وبتفتيشهما تم ضبط مسدس حربي وأدوات تستخدم في عمليات السرقة.



وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه بالاشتراك مع الثاني على تنفيذ عمليات سرقة سيارات، بالاضافة الى قيامهما بعمليات سلب عدة بقوة السلاح في الشويفات وفرن الشباك والاوزاعي. كذلك، اعترف الثاني بما نسب اليه.



واجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.