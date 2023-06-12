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جرحى في حادث سير مروع بين كميون وفان على جادة نبيه بري - النبطية

جرحى في حادث سير مروع بين كميون وفان على جادة نبيه بري - النبطية



سقط عدد من الجرحى في حادث سير مروع بين كميون وفان على جادة نبيه بري.



وعملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.



وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث.