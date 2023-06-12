فصيلة شحيم توقف سوريًا أقدم على 15 عملية سرقة من داخل منازل

فصيلة شحيم توقف سوريًا أقدم على 15 عملية سرقة من داخل منازل





في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم ومنها السرقة، وبتاريخ 26-5-2023، توافرت معلومات لفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بالعديد من عمليات السرقة.



وعلى الأثر، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت إحدى دوريات هذه الفصيلة من توقيفه، ويدعى:

- س. س. (مواليد عام 2002، سوري).



وبالتحقيق معه، إعترف بإقدامه على /15/ عملية سرقة من داخل المنازل، مستغلًا عمله في صيانة وتصليح كهرباء المنازل. كذلك، تم ضبط المسروقات داخل مكان إقامته في محلة مزبود.



وقد تعرف إليه عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله، واتخذوا بحقه صفة الإدعاء الشخصي.



كما تبين أنه دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



وأعيدت المضبوطات إلى أصحابها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.