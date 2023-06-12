غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ندى علي مرتضى (مواليد عام 2001، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 9-06-2023 منزل ذويها الكائن في محلة بعلبك، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.