أمن الدّولة تفحص المياه في الشمال.. وغدًا النتائج (فيديو)

أمن الدّولة في الشمال تقوم بفحص المياه

في إطار حماية الأمن الغذائي، جالت دوريّات من أمن الدّولة في طرابلس والكورة، لضبط معامل تعبئة المياه، وأخذت عيّنات منها.

وتصدر غدًا النتائج، ليُبنى على الشيء مقتضاه.



