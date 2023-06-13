تدابير سير غدا تواكب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

الامن الداخلي: تدابير سير غدا تواكب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة عن تدابير سير غدا لمواكبة جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.



وقالت في بيان: "سيُعقَد في الساعة 11،00 من يوم الأربعاء 14/06/2023 جلسة عامّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة في مجلس النواب.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من الساعة 06،00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.



يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".

