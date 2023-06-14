ضبط مواد غذائية وأدوية طبية منتهية الصلاحية ومصادرتها في مستودع في بلدة الفاكهة

قامت دورية لأمن الدولة - مديرية بعلبك الهرمل بمداهمة مستودع في بلدة الفاكهة بالبقاع الشمالي لصاحبه م.م حيث ضبطت مواد غذائية وأخرى للتنظيف وأدوية طبية منتهية الصلاحية ومواد أخرى تم التلاعب بصلاحيتها، وذلك بحضور مراقبين تابعين لوزارتي الصحة والإقتصاد.



وتمت مصادرة المضبوطات بناء لإشارة النيابة العامة.