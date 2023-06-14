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الجيش يعلن حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أيار
أمن وقضاء
2023-06-14 | 07:49
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الجيش يعلن حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أيار
الجيش: توقيف 1194 شخصًا من جنسيات مختلفة حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أيار
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار 2023، تم توقيف 1194 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد بلغ عدد الأسلحة المضبوطة 102 من مختلف الأنواع، وشملت المضبوطات كميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.
وبحسب قيادة الجيش، فقد سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
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التدابير الأمنية
توقيف
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