العثور على سيّدة مسنّة في المطيلب.. هل تعرفون أحداً من من أقاربها؟

بيان صادر عن قوى الأمن..

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة مسنّة (في العقد السادس تقريبا)، عُثِرَ عليها في بلدة المطيلب، وهي لا تملك أوراقاً ثبوتية، ولا تذكر مكان إقامتها أو اسم أي من أقاربها، وتدّعي أنّ اسمها أمل مصطفى سكّر.



لذلك، يرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن أي شخص من أقاربها، إبلاغه الحضور إلى فصيلة أنطلياس، أو الاتّصال على الرقم: 713517-04، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.