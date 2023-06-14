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توضيح حول القنبلة غير الحقيقية التي عُثر عليها يوم أمس في شارع سرسق وتحديد مصدرها

توضيح حول القنبلة غير الحقيقية التي عُثر عليها يوم أمس في شارع سرسق وتحديد مصدرها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 13-6-2023، تداولت وسائل الإعلام خبراً عن العثور على قنبلة في شارع سرسق - الجميزة.



لذا، يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضح أنّه قرابة السّاعة ١٣:٣٠ من التاريخ المذكور، عُثِرَ على قنبلة لونها فضي داخل كيس من النايلون في حاوية للقمامة.



وعلى الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة وخبير المتفجرات إلى المكان وتبيّن أنّ القنبلة غير حقيقية.



ومن خلال المتابعة، تمكّنت عناصر الفصيلة من تحديد مصدر القنبلة غير الحقيقية، وهو مركز إحدى الشّركات في "سنتر صوفيل".



ومن خلال استماع إفادة زوجة مالك الشّركة: م. أ. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبنانية) صرّحت بأنّ القنبلة المذكورة غير حقيقية وتستعمل لتثبيت الأوراق والزّينة، وقد عملت على رميها وأغراض أخرى غير مهمّة في الحاوية، بعد قيامها بتنظيف مكتب زوجها".