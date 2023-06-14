الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع

الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع

بتاريخ 14/06/2023، نفذت وحدة خاصة من مديرية المخابرات عملية رصد لعصابة مسلحة في بلدة حورتعلا يرأسها المطلوب (ز.م.) المتهم بالمشاركة في إطلاق النار على دورية لمديرية المخابرات أثناء عملية دهم بتاريخ 16/02/2023 ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والسرقة والسلب.



وأثناء عملية الرصد، حصل تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة ما أدى إلى مقتل المطلوب، واستتبعت العملية بقيام قوة من الجيش بتطويق أحد المستشفيات في المنطقة بعد نقل القتيل إليها، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا إحتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم.



وتم توقيف عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وعتاد حربي.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.



