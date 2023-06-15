الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull - Soap Box
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قام بتعذيب جروَيْ كلاب والإجهاز عليهما بهدف التسلية والتباهي فأوقفته شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-06-15 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قام بتعذيب جروَيْ كلاب والإجهاز عليهما بهدف التسلية والتباهي فأوقفته شعبة المعلومات
إليكم تفاصيل ما حصل...
بتاريخ 11-6-2023، انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشخصٍ مجهول الهويّة يقوم بتعذيب "جرو كلب" حيث قام بركله وشنقه وضربه، الأمر الذي أثار استياء المواطنين. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته وهو المدعو: س، د (من مواليد العام ٢٠٠٦ لبناني).
وقد أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.
وبتاريخ 12-6-2023، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات، وبأقل من ٢٤ ساعة، من توقيفه في بلدة جرفا - حاصبيا.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتعذيب جروَيْن والإجهاز عليهما، بهدف التسلية والتباهي.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تعذيب
كلب
توقيف
شعبة المعلومات
الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-05-09
مكمن محكم لشعبة المعلومات في الضّاحية وتوقيف شخصين من أفراد عصابة سلب وسرقة
امن وقضاء
2023-05-09
مكمن محكم لشعبة المعلومات في الضّاحية وتوقيف شخصين من أفراد عصابة سلب وسرقة
0
أمن وقضاء
2023-04-03
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2023-04-03
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
0
امن وقضاء
03:18
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعمليات سرقة السيارات المستخدمة في عمليات خطف في كفرزبد
امن وقضاء
03:18
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعمليات سرقة السيارات المستخدمة في عمليات خطف في كفرزبد
0
أمن وقضاء
12:32
الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع
أمن وقضاء
12:32
الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:32
الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع
أمن وقضاء
12:32
الجيش: مقتل رئيس عصابة وتوقيف مطلوبين أثناء عملية أمنية في بلدة حورتعلا - البقاع
0
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
0
أمن وقضاء
10:24
توضيح حول القنبلة غير الحقيقية التي عُثر عليها يوم أمس في شارع سرسق وتحديد مصدرها
أمن وقضاء
10:24
توضيح حول القنبلة غير الحقيقية التي عُثر عليها يوم أمس في شارع سرسق وتحديد مصدرها
0
أمن وقضاء
08:45
العثور على سيّدة مسنّة في المطيلب.. هل تعرفون أحداً من من أقاربها؟
أمن وقضاء
08:45
العثور على سيّدة مسنّة في المطيلب.. هل تعرفون أحداً من من أقاربها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-06
دكار تغلق بعثاتها في الخارج بسبب الاضطرابات في السنغال
أخبار دولية
2023-06-06
دكار تغلق بعثاتها في الخارج بسبب الاضطرابات في السنغال
0
أخبار دولية
2023-06-09
الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي
أخبار دولية
2023-06-09
الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي
0
رياضة
2023-06-14
مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل... وهذا ما قاله عن رحيل ميسي عن الفريق!
رياضة
2023-06-14
مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل... وهذا ما قاله عن رحيل ميسي عن الفريق!
0
أخبار لبنان
2023-06-13
نواب وأحزاب تغييرية: ندعو النواب الى التصويت لجهاد ازعور لتعديل ميزان القوى في البلد
أخبار لبنان
2023-06-13
نواب وأحزاب تغييرية: ندعو النواب الى التصويت لجهاد ازعور لتعديل ميزان القوى في البلد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
0
أخبار لبنان
13:48
وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً
أخبار لبنان
13:48
وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً
0
أخبار لبنان
13:44
معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية
أخبار لبنان
13:44
معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية
0
أخبار لبنان
13:39
سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي
أخبار لبنان
13:39
سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي
0
أخبار لبنان
13:36
جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية
أخبار لبنان
13:36
جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية
0
أخبار لبنان
13:35
حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"
أخبار لبنان
13:35
حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"
0
أخبار لبنان
13:33
طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية
أخبار لبنان
13:33
طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:03
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
خبر عاجل
11:03
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
2
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
3
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
4
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
5
أخبار لبنان
09:08
طوني فرنجية يردّ على جعجع: هذا ما لم ولن يحصل!
أخبار لبنان
09:08
طوني فرنجية يردّ على جعجع: هذا ما لم ولن يحصل!
6
خبر عاجل
12:11
المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة فضل الله": 28 حزيران عيد الأضحى المبارك
خبر عاجل
12:11
المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة فضل الله": 28 حزيران عيد الأضحى المبارك
7
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
8
أخبار لبنان
08:28
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
أخبار لبنان
08:28
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More