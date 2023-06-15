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الجيش: تخريج وتوزيع شهادات على عدد من خريجي كليات الإعلام بعد دورة في القانون الدولي الإنساني

الجيش: تخريج وتوزيع شهادات على طلاب الدورة الرابعة في القانون الدولي الإنساني



أقام الجيش اللبناني حفل تخريج وتوزيع شهادات على عدد من خريجي كليات الإعلام من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.



وذلك بعد متابعتهم الدورة الرابعة في القانون الدولي الإنساني التي نظمتها مديرية القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع منظمة فريدرتش ايبرت.