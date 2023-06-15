أمن الدولة تقفل مؤسسات مخالفة وتتلف بضائع فاسدة

أمن الدولة: اقفال مؤسسات مخالفة وتتلف بضائع فاسدة



قامت دوريّات من أمن الدّولة بعمليّات دهم في بعلبكّ - الهرمل والنبطيّة، لمحالّ ومعامل متخصّصة بتعبئة المياه، وقد تبيّن عدم مطابقة بعضها للشروط الصّحيّة، ووجدت الدوريّات أيضاً بضائع استهلاكيّة فاسدة في عدّة مؤسّسات.



ختمت إحدى الدوريّات مؤسّسات تعبئة المياه غير المطابقة للمواصفات بالشمع الأحمر، الذي خَتمت به أيضاً بعض المؤسّسات التي تبيع موادّ فاسدة، وصادرت تلك الموادّ، وأتلفتها بحضور مندوبٍ عن وزارة الاقتصاد والشرطة البلديّة المحلّيّة، في مطامر متخصّصة بفرز النفايات.