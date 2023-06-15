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أمن الدّولة في الجنوب تقفل محلّات لتعبئة المياه بالشمع الأحمر

أمن وقضاء
2023-06-15 | 09:58
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أمن الدّولة في الجنوب تقفل محلّات لتعبئة المياه بالشمع الأحمر
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أمن الدّولة في الجنوب تقفل محلّات لتعبئة المياه بالشمع الأحمر

قامت دوريّة من مكتب أمن الدّولة في صور بالكشف على عددٍ من المحالّ المخصّصة لتكرير المياه، برفقة مندوبين عن وزارة الاقتصاد، حيث تمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين، عملاً بإشارة النائب العامّ الاستئنافيّ في الجنوب القاضي رهيف رمضان. 

وفي بلدة عين بعال، تمّ تسطير محضر ضبط بحقّ اللبنانيّ م. س.، لمخالفته المواصفات المطلوبة، وتمّ تنظيم محضرٍ آخر بحقّ اللبنانيّ ف.ب. وختم محلّه بالشمع الأحمر لوجود بكتيريا في المياه. 

أما في بلدة حنّاويه، فتمّ تسطيرُ محضر ضبط بحقّ اللبنانيّ ق.ق. وختم محلّه بالشّمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا أيضاً. 

أمّا في بلدة صدّيقين، فقد تمّ تسطيرُ محضري ضبط، وتمّ ختم محلّين بالشّمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا ومخالفتها المواصفات المطلوبة.
 
 
 

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أمن الدّولة

الجنوب

محلّات

تعبئة المياه

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